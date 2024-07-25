ترقب لمفاجأة من سيلين ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أثار وصول المغنية الكندية سيلين ديون إلى العاصمة الفرنسية، حالة من الترقب، وسط انتشار أخبار عن مشاركتها في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، الجمعة، ما يعني عودتها للغناء في حفل مباشر، منذ إعلان إصابتها بـ "متلازمة الشخص المتيبس" في 2022.

ومع وصولها إلى العاصمة الفرنسية، انتشرت أخبار في عدة وسائل إعلامية عالمية عن مشاركة ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، وكان أكثرها تفصيلًا ما نشره موقع TMZ، الذي أكد مشاركتها في الحفل، في أداء مشترك مع ليدي غاغا لإحدى روائع المغنية الفرنسية الراحلة إيديث بياف " La Vie en Rose" ، وبحسب الموقع ستتقاضى سيلين ديون "مليوني دولار مقابل أدائها لأغنية واحدة."

وسبق أن ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إمكانية مشاركة ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، في مقابلة مع قناة "فرانس2"، قائلاً: "سيكون من الرائع إذا قامت بالغناء في الحفل الافتتاحي بنهر السين، في قلب العاصمة الفرنسية، لأنها مغنية عظيمة".

وأبقت قناة "فرانس24" الناطقة بالإنكليزية، باب الترقب مفتوحًا، أمام مشاركة ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس، في تقريرٍ للقناة عن وصول بعض نجوم الموسيقى المشهورين إلى باريس، مثل سنوب دوغ، وليدي غاغا، وسيلين ديون التي "أثار وصولها الكثير من التكهنات حول ما إذا كانت ستؤدي حفل الافتتاح الجمعة".

وسيكون حفل افتتاح الأولمبياد فريدًا من نوعه، حيث سيعبر أكثر من 100 قارب تقل الوفود الرياضية نهر السين، الذي يخترق العاصمة الفرنسية، على مرأى نحو 600 ألف متفرج، بحسب موقع "فرانس 24".

ولم تصدر أي إشارة من المغنية الكندية لمشاركتها في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، سواءً عبر موقعها الرسمي، أو حسابتها الرسمية على منصات التواصل.

واكتفت ديون بنشر صورة من زيارتها لمتحف اللوفر، الأربعاء، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، علقت عليها بالقول: " في كل مرة أعود فيها إلى باريس، أتذكر أن هناك الكثير من الجمال والبهجة التي لا يزال يتعين عليّ تجربتها في العالم. أنا أحب باريس، وسعيدة جدًا بعودتي.. شكرًا لأصدقائنا الرائعين في متحف اللوفر".