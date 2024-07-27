دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قدمت النجمة الأمريكية ليدي غاغا، عرضًا مبهراً في حفل فتتاح أولمبياد باريس 2024، الجمعة، على ضفاف نهر السين.

وذهبت غاغا في عرضها، إلى مسافة أبعد من توقعات الفرنسيين، الذين خمنوا أنها قد تؤدي رائعة المغنية الفرسية الراحلة إيديث بياف "La vie en rose"، والتي سبق أن أدتها في فيلم "A star is born" عام 2018.

لكنها فاجأتهم بتقديم عرضٍ مفعم بالحيوية لأغنية "Mon Truc en Plumes" لرينيه "زيزي" جانمير، أحد الأعمال الشهيرة في المسرح الاستعراضي الفرنسي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وحيّت غاغا الحضور بالفرنسية، قائلة: "مساء الخير، ومرحبًا بكم في باريس"، رقصت، وسارت على الدرج، بمحاذاة ضفة النهر، وعزفت على البيانو، محاطة بالراقصين، الذين يحملون كرات من الريش الوردي.

وعبرت ليدي غاغا في منشور لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، عن امتنانها "التام" لطلب مشاركتها في حفل افتتاح أولمبياد باريس، وأضافت: "كما أشعر بالتواضع عندما تطلب مني اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية أن أغني مثل هذه الأغنية الفرنسية الخاصة، وهي أغنية لتكريم الشعب الفرنسي، وتاريخه الهائل في الفن، والموسيقى، والمسرح، هذه الأغنية غنتها زيزي جانمير، راقصة باليه فرنسية ولدت في باريس، اشتهرت بغنائها (Mon Truc en Plumes) عام 1961".

وتابعت غاغا: "هذه ليست المرة الأولى التي نتقاطع فيها المسارات. لعبت زيزي دور البطولة في مسرحية "Anything Goes" الموسيقية لكول بورتر، والتي كانت أول إصدار لي لموسيقى الجاز. على الرغم من أنني لست فنانة فرنسية، إلا أنني شعرت دائمًا بعلاقة خاصة جدًا مع الشعب الفرنسي ومع غناء الموسيقى الفرنسية - لم أكن أرغب في شيء أكثر من تقديم عرض من شأنه أن يدفئ قلب فرنسا، ويحتفل بالفن والموسيقى الفرنسية، وعلى هذا النحو. مناسبة بالغة الأهمية تذكر الجميع بواحدة من أكثر المدن سحراً على وجه الأرض - باريس."

ونشرت النجمة الأمريكية مجموعة من الصور لإطلالتها في الحفل.