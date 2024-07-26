دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--بينما تستكمل العاصمة الفرنسية استعداداتها لحفل افتتاح استثنائي لأولمبياد باريس 2024، يقام لأول مرة خارج المعلب، على طول نهر السين، الجمعة، تزداد وتيرة التكهنات حول هوية الفنانين الذين سيشاركون في حفل الافتتاح.

وسيشهد حفل الافتتاح 12 عرضًا فنيًا، يؤديها 3000 راقص وممثل، تحت إدارة المدير الفني للحفل توماس جولي، وهو من عالم المسرح ولديه خبرة في المسرح الكلاسيكي، والإخراج الحداثي، بحسب موقع "فرانس24" ووكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

وتسود حالة من الترقب حول مشاركة المغنية الكندية سيلين ديون في الحفل، وبحسب صحيفة "لو باريزيان": "سيسمعها العالم، وهي تغني نسخة محدثة من (ترنيمة الحب) للمغنية الفرنسية الأشهر إديث بياف".

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي النجمة الأمريكية ليدي غاغا في الحفل رائعة الراحلة بياف "La vie en rose"، والتي سبق أن أدتها في فيلم "A star is born" عام 2018.

وتدور التكهنات كذلك، حول مشاركة المغنية الفرنسية من أصلٍ مالي آية ناكامورا في الحفل، وقد أغضب الخبر المتداول عن مشاركتها اليمين المتطرف في فرنسا، منذ آذار/ مارس الماضي، وواجهت بسبب ذلك موجة من التعليقات العنصرية.



