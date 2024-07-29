"قلبي كله".. جينفير لوبيز تنشر صورة لتوأمها من زوجها السابق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشرت النجمة الأمريكية جنيفر لوبيز، صوراً لابنتها وابنها التوأم من زوجها السابق مارك أنتوني، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وعلقت لوبيز على صورة التوأم إيمي وماكس، البالغين من العمر 16 عامًا بالقول: "قلبي كله".

واحتفلت النجمة الأمريكية بعيد ميلادها الـ55 مؤخراً، وسط أجواء سحرية، في غياب زوجها بن أفليك، ووجهت رسالة مؤثرة لمعجبيها.

وفي احتفال متأخر آخر بعيد ميلادها، نشرت لوبيز، مقطع فيديو تغني فيه برفقة مدرب الصوت ستيفي ماكي، وعلقت عليه بالقول: "إليكم سنة جديدة وسعيدة حول الشمس..ليالي عيد الميلاد المتأخرة مع ستيفي".



