دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--يعود روبرت داوني جونيور إلى عالم مارفل السينمائي، لكن بدون بدلة الرجل الحديدي الأسطورية هذه المرة، حيث سيلعب دور "دكتور دوم" في فيلم بعنوان "المنتقمون يوم القيامة".

وجاء ذلك بحسب ما أعلن النجم الأمريكي، السبت، على مسرح "سان دييغو كوميك كون" في كاليفورنيا، بعد أن نزع القناع عن وجهه أمام الجمهور، قائلاً: "قناع جديد، نفس المهمة.. أحب لعب الشخصيات المعقدة."

ونشر روبرت دواني جونير صورة له في مواجهة قناع الرجل الحديدي، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، علق عليها بالعبارة ذاتها "قناع جديد، نفس المهمة".

والفيلم الجديد من إخراج الأخوين أنتوني وجو روسو، حيث سبق أن أخرجا 4 أفلام من "عالم مارفل السينمائي"، ومن المقرر أن يصل إلى دور العرض في مايو/أيار 2026، وقال جو روسو إن داوني جونيور هو "الشخص الوحيد الذي يمكنه لعب دور فيكتور فون دوم".

وتحدث النجم الحائز على جائزة الأوسكار سابقًا عن انفتاحه على العودة إلى "عالم مارفل السينمائي"، في أبريل/نيسان الماضي، قائلاً إنه سيعود إلى هذا العالم "بسعادة" لأنه "جزء لا يتجزأ من حمضه النووي".

ولعب داوني جونيور دور البطل الخارق "الرجل الحديدي" لأول مرة في فيلم يحمل الاسم ذاته عام 2008، وكان من جزأين، كما ظهرت هذه الشخصية لاحقًا في عدد من أفلام مارفل، إلى أن قُتلت في فيلم "Endgame" سنة 2019.

وسيحل فيلم "المنتقمون: يوم القيامة" محل "المنتقمون: سلالة كانغ" الذي تم الإعلان عنه سابقًا في تقويم إصدار "عالم مارفل السينمائي"، حيث كان من المقرر أن يلعب جوناثان ميجورز دور البطولة في الفيلم عام 2026، ولكن تم استبعاده منه بعد إدانته بالاعتداء والتحرش في محاكمة عام 2023.

وبعد فترة وجيزة من صدور الحكم، قال مصدر مطلع لشبكة CNN إن Marvel Studios لن تمضي قدمًا في أي مشاريع مستقبلية مع ميجورز.

