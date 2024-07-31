محمد رمضان سيأتي إلى بيروت "ولو على الخطوط البحرية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الفنان المصري محمد رمضان، رسالة إلى جمهوره اللبناني، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الثلاثاء، أكد فيها أن حفله المقرر إقامته في بيروت، خلال الشهر المقبل، لازال قائمًا، وذلك بعد تأجيل عدة حفلات لنجوم عرب في لبنان، بسبب مخاطر الحرب.

وقال رمضان، إنه أكد لمنظمي حفله المقبل في بيروت، التزامه بموعد الحفل، "ولو قفلوا الخطوط الجوية، حجيلكم على الخطوط البحرية".

كما ستقام حفلات "سلطان الطرب" جورج وسوف، والفنانة العراقية رحمة رياض، والفنان اللبناني آدم في مواعيدها.

وكانت شركة " gmh.entertainment"، أعلنت عن تأجيل حفلين لأصالة، وتامر حسني، وحفل مشترك للفنانين عاصي الحلاني، وسيف نبيل، وهيفاء وهبي، والتي كان من المقرر إقامتها خلال أغسطس/ آب المقبل، إلى مواعيد سيعلن عنها لاحقاً: " نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان".



