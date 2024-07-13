دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد مرور حوالي أسبوع على الحادثة، نشر الفنان المصري محمد رمضا فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، السبت، اعترف فيه بخطأه في صفع شاب في الساحل الشمالي، وأوضح ما حدث.

وقال رمضان في الفيديو: "باعترف بخطأي، وبعتذر من أهل الواد الصغير اللي أيدي اتمدت عليه وأنا عارف إنه ولد صغير".

وأوضح الفنان المصري ملابسات ما حدث من وجهة نظره، قائلاً بما معناه، إنه تعرض للإساءة من الشاب، فنظر في وجهه وسأله عن اسمه، ولكنه كرر "الغلط"، فقام بصفعه؛ "ضربته قلما بسيطا، والقلم البسيط ده طيّر له الكاب (القبعة)، والنضارة اللي كان لابسها"، بحسب تعبير رمضان.

وحول رد الشاب الصفعة له، علق محمد رمضان بنبرة سخرية: "لو نعتبر الناموسة اللي جت علي خدي قلما، فأنا أستاهل من الناموسة دي خمسة، علشان أنا مديت إيدي على عيل صغير، ودي لا رجولة، ولا بطولة".

وأضاف أنه "لم يتمالك نفسه، وهذا ما يعتذر عنه في الفيديو"، وتوجه الفنان المصري بالشكر لجمهوره الذي وصفه بالـ"الجمهور العدل، الأصيل، الغالي.." على مساندته له.