تحويل مذكرات بريتني سبيرز إلى فيلم سينمائي.. هل ستشارك فيه؟

(CNN)--حصلت شركة Universal على حقوق مذكرات بريتني سبيرز الأكثر مبيعًا، بعنوان "The Woman in Me"، والتي يتم تطويرها لتكون بمثابة فيلم سيرة ذاتية لحياة نجمة البوب، حسبما أكدت الشركة لشبكة CNN.

وسيكون الفيلم المرتقب من إخراج جون إم تشو، كما ينضم المرشح لجائزة الأوسكار مارك بلات إلى الإنتاج، وكتبت سبيرز عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الخميس: "يسعدني أن أشارك معجبيني أنني كنت أعمل في مشروع سري مع مارك بلات، لقد كان دائمًا يصنع أفلامي المفضلة... تابعونا".

وقال مصدر مطلع على المشروع إن شركة Universal، حصلت على حقوق الكتاب الأكثر مبيعًا، بعد مزاد تنافسي للغاية مع الاستوديوهات الكبرى الأخرى، وشركات البث المباشر المهتمة بالمشروع.

ولم يصدر الاستوديو أي معلومات بخصوص مشاركة سبيرز في الفيلم، لكن مصدرًا مقربًا من بريتني سبيرز أخبر شبكة CNN أنها ستشارك في المشروع.



