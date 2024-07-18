بريتني سبيرز ترد بحدة على مغني روك شهير وصف رقصها بـ"المحزن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت نجمة البوب الأمريكية المثيرة للجدل بريتني سبيرز، بحدة، على رأي مغني الروك الشهير أوزي أوزبورن برقصها مؤخرًا، حيث قال إنه "سئم من رؤية بريتني العجوز المسكينة"، وهي ترقص على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء رد بريتني في منشور طويل، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الذي اعتادت أن تنشر عليه مقاطع فيديو لرقصها، وقالت فيه إنها "نادرًا ما ترقص".

وأضافت: "لقد قمت بتدريس الرقص الأسبوع الماضي لعدد من المراهقين.. أعرف كيف يكون الأمر عندما يتم الحكم عليك، لذلك فهو موضوع سخيف وغبي في البداية، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نساعد بعضنا البعض، وندعو بعضنا البعض إلى الأماكن التي تساعد أرواحنا على النمو".

وأشارت لعائلة أوزبورن، بوصفهم: "العائلة الأكثر مللاً التي عرفتها البشرية"، وأنهت منشورها قائلة لهم: "أرجو أن تبتعدوا".



وكان أوزي أوزبورن، قد تحدث عن رقص بريتني سبيرز في حلقة جديدة من برنامج "The Osbournes Podcast" ، ووصفه بـ "الأمر محزن"، ووافقته عائلته الرأي.



