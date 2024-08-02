"حد حسدني".. محمد فؤاد يتحدث عن أزمته الصحية الأخيرة في حفل "كاسيت 90’"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الفنان المصري محمد فؤاد، عن أزمته الصحية الأخيرة، والتي لاتزال تظهر آثارها على ملامح وجهه، خلال مشاركته في حفل "كاسيت90’"، الخميس، إلى جانب نخبة من أبرز نجوم الغناء المصريين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وأخبر فؤاد جمهور الحفل، بأنه تعرض للحسد في حفل زفاف ابنه عبد الرحمن، بسبب "الجاكيت" الذي كان يرتديه، قائلاً: "يوم الفرح حد حسدني، وقالي على الجاكت بتاعي أنه حلو وقعد يتأمل فيه، وبعد كده على طول وشي اتلوح"، وأعلن أنه سيبيعه، وسيتبرع بثمنه لصالح مرضى إحدى مستشفيات سرطان الأطفال الشهيرة في مصر، وبدا الفنان المصري متأثراً بتفاعل الجمهور الكبير معه خلال أدائه لمختارات من أشهر أغانيه بالحفل.

وشارك في حفل "كاسيت90’" بمهرجان العلمين، محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، وحميد الشاعري، وهشام عباس، وخالد عجاج، واستعادوا مع الجمهور مختارات من أشهر أغانيهم التي حققت رواجاً كبيراً ، خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وسبق أن قدم حفل "كاسيت90’" في موسمي جدة، والرياض، بمشاركة فنانين آخرين من نجوم حقبة التسعينيات، خلال العام الماضي، ومطلع العام الحالي 2024.

