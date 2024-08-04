دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت البطانية التي لفت بها الأميرة إيمان الحسين، مولودة الأميرة رجوة الحسين وزوجها ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله، بعد اللحظات الأولى من ولادتها تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز نشطاء أنهم "رغم أنهم ملوك" كانت البطانية عادية "غير المطرزة" وغير المتكلفة بالإضافة إلى الغرفة غير المزينة والعادية التي التقط فيها الأمير الحسين أولى اللقطات مع ابنته بعد ولادتها في حين ذهب آخرون لمقارنة غرف ولادة وزينة غرف ولادة أخرى.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أصدر بيانا، صباح الثلاثاء، ورد فيه: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها".

وأضاف: "الديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظ الأميرة الغالية، ويكلأها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت".