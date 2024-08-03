سبب تسمية مولودة الأميرة رجوة وولي عهد الأردن يثير جدلا وتكهنات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الديوان الملكي الأردني، عن اطلاق اسم الأميرة إيمان على مولودة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة الحسين، تفاعلا وتكهنات حول سبب التسمية وسط تفاعل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرز النشطاء تساؤلات حول سبب إطلاق اسم إيمان على المولودة، إذ ذهب بعضهم إلى التعليق بأنه اسم عربي أصيل يتماشى مع البروتوكول الهاشمي في حين ذهب آخرون للفت أنه اسم شقيقة الأمير الحسين، الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وكذلك عمته، الأميرة إيمان بنت الحسين.

وكان الديوان الملكي الأردني قد نشر أول فيديو للأمير الحسين مع مولدته وهو يؤذن بأذنها أسوة بالنبي محمد، ونشر ولي العهد الأردني، منشورا عبر خاصية "الستوري" على صفحته بمنصة انستغرام: "الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لق من الله علينا بمولودة أسميناها إيمان، اللهم أكتب لها حسن الخُلق والخلق والصحة والعافية، اللهم أنبتها نباتا حسنا وأجعلها من الصالحات الذاكرات.."

وكذلك علق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".

ومن جهتها نشرت الملكة رانيا، والدة ولي العهد تدوينة على صفحتها بمنصة أكس قالت فيها: " الحمد لله على أعظم عطاياه… نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا".