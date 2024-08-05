بعد شهر على زفافها..دانييلا رحمة تنشر صورًا مع عائلتها من يومها الكبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة مزيدًا من صور حفل زفافها على الفنان السوري ناصيف زيتون، وذلك بعد مرور شهر على حفل الزفاف، وعرّفت دانييلا متابعيها على عائلتها من خلال الصور الجديدة.

وكتبت الفنانة اللبنانية تعليقًا على الصور التي نشرتها الإثنين، عبر حسابها الرسمي في إنستغرام: " شهر واحد والعديد من الذكريات التي يجب صنعها، تعرفوا على عائلتي في يومنا الكبير".

وكانت دانييلا قد ظهرت، بين الجمهور، في حفل لزوجها ناصيف زيتون، أحياه ضمن فعاليات مهرجان "إهدنيات" بلبنان، أواخر تموز/ يوليو الماضي، ووجه لها تحية خاصة، واستقبلها جمهور الحفل بالزغاريد.



