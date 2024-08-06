زاك إيفرون يطمئن متابعيه بعد تقارير عن دخوله المستشفى لفترة قصيرة

(CNN)—أكد زاك إيفرون لمتابعيه على إنستغرام أنه "سعيد وبصحة جيدة"، بعد أيام من ظهور تقارير تفيد بأن الممثل دخل المستشفى لفترة وجيزة.

وذكر موقع TMZ أن إيفرون (36 عامًا)، دخل المستشفى لفترة وجيزة في إسبانيا بعد تعرضه لما وصفه مُمَثله بـ "حادث سباحة بسيط"، وقال ممثل زاك إيفرون لمجلة "بيبول" إنه: "تم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي وخرج في صباح اليوم التالي، مضيفًا أنه "بخير".

ولم تكن التفاصيل المحيطة بالحادث واضحة، تواصلت CNN مع ممثل إيفرون للتعليق.

ونشر زاك إيفرون في خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة له بدون قميص، وهو يمارس التمارين الرياضية، وليس من الواضح متى تم التقاط الصورة.

وبالإضافة إلى التأكيد على سلامته، كتب الممثل: "شكرًا على أمنياتكم الطيبة".

ولعب إيفرون مؤخرًا دور البطولة إلى جانب نيكول كيدمان في فيلم A Family Affair على نتفلكس.



