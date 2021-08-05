مطاردات وقفز بالمظلات.. نجما هوليوود يحولان دبي لموقع تصوير مشوق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طوال الأسبوع الماضي، شارك نجما هوليوود، جيسيكا ألبا، وزاك إيفرون، عبر "إنستغرام" صوراً التُقطت في دبي أثارت فضول المتابعين.

وكشف النجمان عن المشروع مؤخراً خلال مقطع فيديو مليء بالتشويق والإثارة، وتحاكي أفلام الأكشن.

وظهر النجمان في الفيديو أمام عدد من معالم دبي الشهيرة ضمن حملة لـ Visit Dubai.

وكان الممثلان جزءاً من لقطات مثيرة تضمنت مشاهد قتال، ومطاردات بين رمال الصحراء، وفوق الماء، إلى جانب القفز بالمظلة من برج العرب الأيقوني.

وعند مشاركته لمقطع الفيديو في حسابه الرسمي عبر "إنستغرام"، قال إيفرون مشيراً إلى ألبا: "هي دائماً تنقذني من المتاعب".

وظهرت معالم معروفة أخرى مثل برج خليفة الأطول في العالم، ومتحف المستقبل المزين بالخط العربي في الفيديو أيضاً.