كيت بلانشيت: لم يحصل أحد على أي أجر مقابل فيلم "سيد الخواتم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وفقًا للنجمة الأسترالية كيت بلانشيت، التي لعبت دور البطولة في فيلم "سيد الخواتم" الشهير، "لم يحصل أحد من الممثلين على أي أجر" مقابل مشاركتهم في الفيلم، الذي حقق إيرادتٍ كبيرة من شباك التذاكر حول العالم.

وكشفت بلانشيت عن هذه المعلومة التي قد تبدو مدهشة للكثيرين، حينما سُئلت عن الفيلم الذي تقاضت أعلى عنه، وذلك في إطلالتها الإعلامية ببرنامج "شاهد ما يحدث مباشرة مع آندي كوهين".



وحاول مقدم البرنامج أن يتوقع إجابة السؤال قائلاً: "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون فيلم سيد الخواتم"، لكن بلانشيت أجابت: "هل تمزح معي؟ لا، لم يحصل أحد على أي أجر للمشاركة في هذا الفيلم".

ولم يخف كوهين دهشته من إجابتها، وسألها عما إذا كانت قد حصلت على نسبة من الإيرادات، كما يفعل بعض كبار النجوم بدلاً من الحصول على أجر للمشاركة في أحد الأفلام، فأجابت بلانشيت :"لا، لا شيء". وقالت إنها شاركت في الفيلم لتحظى بفرصة العمل مع بيتر جاكسون، الذي أخرج ثلاثية "سيد الخواتم".

ولعبت بلانشيت دور الجنية الملكية "غلادريل" في سلسلة "سيد الخواتم"، وحقق الفيلم الأول ما يقرب من 900 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. وتقوم حاليًا بالترويج لفيلمها الجديد " بوردرلاندز" الذي سيُعرض في دور السينما، بدءاً من اليوم، الجمعة 9 آب/ أغسطس 2024.



