دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، تفاعلا، بتحذيره من انتشار "الحسابات الوهمية" في السعودية ودول الخليج، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال إنها بها إساءات كثيرة وتزرع الفتنة وتسبب المشاكل.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "لاحظت بشكل كبير وغريب في الفترة الأخيرة شدا وجذبا في سوشيال ميديا بين حسابات حقيقية ووهمية، وإساءات كثيرة، وحسيت من واجبي أن أنبه كل إخواني وأخواتي في المملكة وفي دول الخليج الشقيقة".

وأضاف تركي آل الشيخ في منشوره: "يجب الحذر من هذه الحسابات التي تزرع الفتنة وتسبب المشاكل، نجاح أي شخص أو بلد في الخليج هو نجاح للخليج كله، نجاح أهلنا وأحبابنا في الإمارات أو قطر أو الكويت هو نجاح للمملكة والعكس صحيح".

ومضى رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه قائلا: "الواحد يفرح إذا زار دبي مئات الملايين أو الدوحة أو باقي الخليج، لأن ذلك ينعكس على المملكة أيضا، وإذا زار المملكة مئات الملايين فهو مصلحة دبي والدوحة والكويت والمنامة ومسقط وأبوظبي وكل خليجنا الواحد، المنافسة جميلة ومطلوبة لأنها ترفع من المستوى والجودة".

وأردف تركي آل الشيخ مضيفا: "أنا شخصيا إذا زرت أي دولة خليجية أحس إني في بيتي، وألقى كل ترحاب وكرم ضيافة، وأيضا بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكل خليجي وعين فراش وعين لحاف، إحنا في وقت تلاحمنا وتكاتفنا قوة لنا وضرورة. أرجوكم احذروا ممن يدس السم في العسل بيننا لأهداف واضحة، حفظ الله خليجنا عامرا مزدهرا آمنا وحفظ الله قادتنا الكرام وسدد خطاهم آمين".

وفي منشور آخر، كتب تركي آل الشيخ: "افخروا بأنفسكم بأجدادكم اللي حولوا الصحراء إلى جنة وبنيان، واجتهدوا أنكم تعمرونها أكثر وأكثر وتحافظوا عليها. خليجنا واحد أمس واليوم وبكرة".

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، مع ما نشره تركي آل الشيخ كالتالي: