سيلين ديون تنتقد حملة ترامب بسبب الاستخدام غير المصرح به لموسيقاها

(CNN)--أصدرت المغنية الكندية سيلين ديون بيانا، انتقدت فيه حملة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب الاستخدام "غير المصرح به" لموسيقاها، في تجمع انتخابي مؤخرا، وسخرت من اختيار الأغنية.

وقامت حملة ترامب بتشغيل أغنية "My Heart Will Go On" لديون في تجمعات انتخابية متعددة خلال عامي 2023 و2024، على الرغم من أن بيان ديون قال إنها وفريق إدارتها لم يكونوا على علم باستخدامها إلا مؤخرًا، وأشار البيان على وجه التحديد إلى تشغيل الأغنية في تجمع ترامب في بوزمان، مونتانا، الجمعة.

وجاء في البيان: "اليوم، أصبح فريق إدارة سيلين ديون وشركة التسجيلات الخاصة بها، Sony Music Entertainment Canada Inc، على علم بالاستخدام غير المصرح به للفيديو، والتسجيل، والأداء الموسيقي، وشبه غناء سيلين ديون My Heart Will Go On في حفل دونالد".

وقالت ديون في بيان نُشر عبر حسابيها الرسميين على منصة إكس وإنستغرام: "لا يُسمح بهذا الاستخدام بأي حال من الأحوال، ولا تؤيد سيلين ديون هذا الاستخدام، أو أي استخدام مماثل. … وحقاً، تلك الأغنية؟".

وصدرت أغنية ""My Heart Will Go On في عام 1997، كأغنية رئيسية لفيلم "تايتانيك" الأيقوني لجيمس كاميرون، وهي واحدة من أكثر أغاني ديون المنفردة مبيعاً على الإطلاق.

وتواصلت CNN مع حملة ترامب بشأن ما إذا كانوا سيتوقفون عن تشغيل الأغنية في فعالياتهم الانتخابية المستقبلية.

وسبق لـ ريهانا، رولينج ستونز، أوزي أوزبورن، كوين، وموسيقيين آخرين، أن اعترضوا جميعًا، على الحملات الرئاسية لدونالد ترامب لاستخدام موسيقاهم، منذ العام 2016.

وتصدرت سيلين ديون عناوين الأخبار الشهر الماضي بعد عودتها إلى المسرح بطريقة رائعة، وأدائها "نشيد الحب" لإديث بياف في حفل افتتاح أولمبياد باريس. وكان هذا أول حفل موسيقي لها منذ الكشف عن إصابتها بمتلازمة "الشخص المتيبس".