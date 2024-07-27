دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--بـ ترنيمة الحب"، اختتمت المغنية الكندية سيلين ديون، حفل افتتاح أولمبياد باريس2024، الجمعة، في أداء مباشر اعتلت فيه منصة نُصبت أسفل برج "إيفل"، بينما كانت الشعلة الأولمبية ترتفع في سماء العاصمة الفرنسية.

وأدت ديون على نحو مؤثر نسخة محدثة من "ترنيمة الحب"، وهي إحدى روائع المغنية الفرنسية الراحلة إديث بياف، في أول أداء مباشر للمغنية الكندية منذ الإعلان عن إصابتها بـ "متلازمة الشخص المتيبس" في 2022، وهي متلازمة نادرة تؤثر على الجهاز العصبي، وتحديدا على الدماغ والحبل الشوكي، وفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية في أمريكا.

وأعلنت ديون (56 عاما) في ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنها ستأخذ إجازة من التزاماتها المهنية للتركيز على صحتها بعد الكشف عن تشخيصها. وقالت وقتها إن حالتها لم تسمح لها "بالغناء بالطريقة التي اعتدت عليها".

وسادت حالة من الترقب حول مشاركة سيلين ديون في حفل افتتاح أولمبياد باريس، خلال الأيام الماضية، دون أن تصدر أي إشارة من المغنية مسبقة، حول مشاركتها في الحفل سواءً عبر موقعها الرسمي، أو حسابتها الرسمية على منصات التواصل.

وقبل حفل الافتتاح نشرت ديون عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، صوراً لها محاطة بمعجبيها في العاصمة الفرنسية، علقت عليها بالقول: "سعيدة جدًا لوجودي هنا معكم هذا الأسبوع، وأود أيضًا أن أتقدم بالشكر الجزيل لرجال الدرك المحليين للحفاظ على سلامتنا".