جيمي كيميل لن يقدم حفل الأوسكار المقبل لهذا السبب

(CNN)-- كشف جيمي كيميل عن سبب رفضه مؤخرًا، طلبًا لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار، العام المقبل، للمرة الخامسة.

وخلال استضافته في بودكاست "Politickin"، أقر كيميل، أنه من الصعب تحقيق التوازن بين استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وبرنامجه "Jimmy Kimmel Live" الذي يبث في وقت متأخر من الليل.

وأوضح قائلاً: "إنه أمر صعب ويتطلب الكثير من العمل، والبرنامج يعاني قليلاً، لأكون صادقًا"، وتابع: "عندما أركز على حفل توزيع جوائز الأوسكار، أكون أقل تركيزًا على العرض، وقررت للتو أنني لا أريد التعامل مع ذلك هذا العام. لقد كان الأمر أكثر من اللازم في العام الماضي".

وسبق أن قدم جيمي كيميل حفل توزيع جوائز الأوسكار في أعوام 2017 و2018 و2023 و2024.

وقال كيميل عن الحفل: "ينتهي بك الأمر بتأجيل كل شيء إلى ما بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار، وبعد ذلك عليك أن تفعل كل ما وعدت بفعله بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار، بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار".

وأضاف: "أنا لست جيدًا في التوازن.. إنها ليست إحدى نقاط قوتي". وأوضح: "عندما يتعلق الأمر بشيء مثل حفل توزيع جوائز الأوسكار، أفكر في الأمر في الصباح والمساء، وعندما يكون لدي أفكار أريد العمل عليها، ومن ثم يبدو عرضي الليلي بمثابة إزعاج".

وأشار كيميل إلى أن كتّابه الذين يعملون في أوقات متأخرة من الليل، يعملون معه أيضًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار، و"هذا يشتت انتباههم"، بحسب قوله.

وقال أيضًا: "إنه أمر ممتع القيام به، ويشعرني بالارتياح عندما تسير الأمور على ما يرام، ولكن بالنسبة لي، كان القيام بذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية أمرًا صعبًا للغاية".

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 في 2 مارس/ آذار 2025، ولم يتم الإعلان عن المضيف بعد، وسيتم الإعلان عن المرشحين لجوائز الأوسكار في 17 كانون الثاني/ يناير 2025.