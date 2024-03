دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واجهت الممثلة الأمريكية إيما ستون، الحائزة على جائزة "الأوسكار" لفئة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Poor Things"، مشكلة بفستانها قبل لحظات فقط من اعتلائها المسرح، لتسلّم جائزتها.

وبدا وكأن ستون تتمتم بشفتيها قائلة: "فستاني تمزّق"، بينما كانت في طريقها لاستلام جائزة "الأوسكار".

قالت ستون في ختام خطاب تسلمها جائزة "الأوسكار": "لا تنظروا إلى الجزء الخلفي من فستاني"، ولكن هذا الرجاء من المرجح أن يكون قد لفت المزيد من الانتباه إلى المشكلة Credit: Myung J. Chun/Los Angeles Times/Getty Images

وأوضحت السبب قائلة: "أعتقد أن ذلك حدث خلال أداء أغنية I'm Just Ken (أنا مجرد كين)" في إشارة إلى أداء الممثل الأمريكي رايان غوسلينغ لأغنيته من فيلم "باربي"، وانغماسها في الرقص على وقع الأغنية.

وفي حديثها للصحفيين خلف الكواليس، قالت ستون إنها لم تتمالك نفسها أثناء أداء غوسلينغ، وأضافت: "لقد دُهشت للغاية من رايان وما كان يفعله، هذه الفقرة أذهلتني"، موضحة: "لقد قاموا بخياطة الفستان مرة أخرى، وكان ذلك رائعًا".

إيما ستون تتسلم جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلم "Poor Things" من جينيفر لورانس، وميشيل يوه، وتشارليز ثيرون على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ96 في مسرح دولبي Credit: Kevin Winter/Getty Images

وكانت ستون، وهي الآن حائزة على جائزة "الأوسكار" مرتين، قد خطفت الأضواء على السجادة الحمراء في وقت سابق خارج مسرح دولبي في هوليوود بإطلالتها المصممة خصيصا من دون حمالات من توقيع "لوي فويتون"، التي تتميز بخصر مزين بتنورة واسعة وتفاصيل تشبه الصدفة.

وكانت إطلالتها من تنسيق اختصاصية أزياء المشاهير بيترا فلانري.

فازت ستون بأول جائزة "أوسكار" لها في عام 2017 عن دورها في فيلم "La La Land"، وهو فيلم شاركها بطولته غوسلينغ.

إيما ستون وجينيفر لورانس خلف الكواليس خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الـ96 في مسرح دولبي بتاريخ 10 مارس 2024 Credit: Al Seib/A.M.P.A.S. via Getty Images

وفي فئة أفضل ممثلة هذا العام، تنافست ستون مع ليلي جلادستون عن فيلم "Killers of the Flower Moon"، وأنيت بينينغ عن فيلم "Nyad"، وكاري موليجان عن فيلم "Maestro"، وساندرا هولر عن فيلم "Anatomy of a Fall".

وستون ليست وحدها عندما يتعلق الأمر بحوادث الموضة خلال حفل توزيع جوائز "الأوسكار". وفي مقابلة خلال عام 2022 مع مجلة الأزياء "هاربر بازار"، روت الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون أن الطبقات المدروزة الخلفية المكشكشة لفستانها من تصميم الأمريكية فيرا وانغ، الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2000، تمزقت عندما جلست في مقعدها.

وقالت: "عندما وقفت في أول تصفيق حار، شعرت بنسيم بارد نوعا ما يعبر من تحتي".

وتابعت: "أدركت أن مؤخرتي بأكملها كانت مكشوفة".

في مقابلة مع جيمي كيميل، تحدثت الممثلة جيني سليت عن لحظة مماثلة عندما انضمت إلى زملائها النجوم في فيلم “Everything Everywhere All at Once” على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي، قائلة إنها "تمايلت" على المسرح لمنع أي شخص من ملاحظة وجود درزات ممزقة في ثوبها من توقيع مصمم الأزياء الأمريكي توم براون

وربما الحادث الأكثر شهرة، كان من نصيب الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس، التي كانت على المسرح مع ستون خلال الحفل، عندما تعثرت عند تسلّمها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة في عام 2013 بسبب حافة فستانها المنسدلة من توقيع "ديور".