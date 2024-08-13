هيفاء وهبي ممنوعة من العمل مصر والتحقيق معها الأسبوع المقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخطرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الثلاثاء، بإيقاف منح تصاريح العمل لها، لحين حضورها إلى مقر النقابة، الأحد المقبل، و"المثول للتحقيق أمام إدارة الشؤون القانونية" بالنقابة، في الشكاوى المقدمة ضدها.

و يأتي هذا الإخطار الموجه لهيفاء وهبي: "بعد أن أخلت ببنود تعاقد فنى بينها وبين شركة إنتاج سينمائى رغم حصولها على عربون التعاقد"، و "إخلالها باتفاق لإقامة حفل في الساحل الشمالي، وحصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب في أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل"، بحسب بوابة صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وكان نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، قد خاطب نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، مطالبًا إياه في إطار التعاون بين النقابتين، بـ"عدم منح أية تصاريح" للفنانة اللبنانية، لحين "الوفاء بالتزاماتها" لشركة إنتاج سينمائي، تقدمت بشكوى ضدها، للنقابة التي أصدرت بدورها قرارًا يلزمها بـ"رد قيمة ما تقاضته من عربون للشركة".

وأحيت وهبي حفلاً في الساحل الشمالي لمصر، الأسبوع الماضي، وأعلنت مؤخرًا عن حفل جديد، من المقرر إقامته في 23 أغسطس/آب 2024.



