هيفاء وهبي تعلق على "إلغاء" حفلها في بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأربعاء، على "إلغاء" حفلها الذي كان من المقرر إحيائه في بيروت، خلال الشهر الحالي.

ونفت وهبي ما تم تداولته وسائل إعلامية عن إلغاء الحفل "بناء على طلبها"، وكتبت في منشور لها عبر خاصية القصص في حسابها على إنستغرام: "مش صحيح، إذا كنت أنا عرفت من الإعلام، وما حدا بلغ مكتب. المحاماة المستلم إدارة أعمالي حاليًا، ولا بلغني بقصة الإلغاء"، وأضافت: "بس تهدا الأوضاع بلبنان، إنشاء الله كلشي بيرجع لوضعه الصح".

وكانت شركة " gmh.entertainment"، أعلنت عن تأجيل حفلين لأصالة، وتامر حسني، وحفل مشترك للفنانين عاصي الحلاني، وسيف نبيل، وهيفاء وهبي، والتي كان من المقرر إقامتها خلال أغسطس/ آب، إلى مواعيد سيعلن عنها لاحقاً "نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان"، بحسب الشركة.

