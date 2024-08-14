"المُلحد".. إبراهيم عيسى: الفيلم هو الدولة المدنية التي ندافع عنها

(CNN) – أكد الإعلامي والكاتب المصري وكاتب قصة الفيلم، إبراهيم عيسى، أن "المُلحد" "ليس مجرد فيلم سينمائي" بل هو الدولة المدنية التي يريد "الدفاع عنها"، وذلك بعد تأجيل عرض الفيلم إثر رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد العمل.

وكتب إبراهيم عيسى عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الملحد ليس مجرد فيلم سينمائي بل هي الدولة المدنية الحديثة التي ندافع عنها ونحترم دستورها".

وتضمن منشور الكتاب والروائي والإعلامي المصري المادة 65 من الدستور المصري والتي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".

وجاء في المنشور أيضا صورة عن المادة 67 من الدستور المصري والتي تنص على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى بوقف أو مصادرة الاعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها".

وبعد تقارير عن تأجيل عرض فيلم "الملحد" مجددًا، قال عيسى قبل أيام: "الفن أقوى من المنع، ومن الرصاص، بل ومن الموت"، وذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، الأحد.