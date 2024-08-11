دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تقارير عن تأجيل عرض فيلم "الملحد" مجددًا، قال كاتب قصة الفيلم المصري إبراهيم عيسى: "الفن أقوى من المنع، ومن الرصاص، بل ومن الموت"، وذلك في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، الأحد.

وأتت تدوينة إبراهيم عيسى، بعد تأجيل عرض فيلم "الملحد" بدور السينما المصرية، الذي كان مقررًا في 14 آب/ أغسطس، دون تحديد موعد جديد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية مصرية، خلال الساعات الأخيرة، نقلًا عن منتج الفيلم أحمد السبكي.

وواجه الفيلم عقاب الإعلان عن موعد عرضه، وإطلاق إعلانه الترويجي، الشهر الماضي، دعاوى قضائية، ودعوات للمقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

ومنها دعوى رفعها المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك المصري، أمام القضاء الإداري، لوقف وسحب تراخيص فيلم "الملحد" داخل مصر وخارجها.

كما تم رفع دعوى ضد المنتج أحمد السبكي منتج فيلم "الملحد"، من قبل نادر سيف الدين مؤلف ومخرج فيلم يحمل الاسم ذاته، تم تقديمه في عام 2014 ، لوقف عرض الفيلم، واتهم صناعه بـ "التعدي الصارخ، والاستيلاء" على حقوق ملكيته الفكرية "لاسم الفيلم، وفكرته"، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.