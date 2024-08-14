"روتانا" تحذف أغنيتي شيرين الجديدتين من قناتها الجديدة على يوتيوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذفت شركة "روتانا"، أغنيتي شيرين عبد الوهاب الجديدتين، من القناة الجديدة التي أطلقتها عبر موقع يوتيوب، بعد ساعات من إصدارهما، الثلاثاء، وبقيت الأغنيتان متاحتان للاستماع عبر الحساب الجديد لشيرين على منصة إكس.

وكانت شيرين قد أضافت روابط لمشاهدة أغنيتها الجديدتين، بعنوان "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، عبر قناة جديدة باسم "Sherin Abdel Wahab" أطلقتها حديثاً على موقع يوتيوب، بعد إصدارهما على منصة إكس.

وتم لاحقًا، حذف الأغنيتين من موقع يوتيوب، ويظهر على روابطهما، عبارة: " يحتوي هذا الفيديو على محتوى من شركة روتانا، والتي قامت بحظره لأسباب تتعلق بحقوق الطبع والنشر"، وتحولت العبارة لاحقًا إلى" فيديو خاص.. قم بتسجيل الدخول إذا تم منحك حق الوصول إلى هذا الفيديو".

ونقل موقع "القاهرة 24" عن محامي شيرين ياسر قنطوش، أن أغنيتي شيرين الجديدتين ستكونان متاحتين عبر قناتها الجديدة على موقع يوتيوب مجددًا، "بعد أن قاموا بتقديم المستندات المطلوبة، إضافة إلى أن شيرين ستطالب بتعويض من روتانا بعد الحذف عن يوتيوب".

وتصاعد النزاع بين شيرين وشركة "روتانا" مؤخرًا، بعد إعلان الفنانة المصرية عن انتهاء العقد الذي كان يلزمها بالعمل معهم، بينما نفت الشركة ذلك لاحقًا، والاتجاه للقضاء.

