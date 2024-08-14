شيرين عبدالوهاب تصدر أغنيتن جديدتين عبر منصة "إكس".. وشقيقها يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أغنيتين جديدتين بعنوان "بتمنى أنساك"، و"اللي يقابل حبيبي"، الثلاثاء، عبر حسابها الجديد على منصة "إكس"، الذي أطلقته أواخر يوليو/ تموز الماضي.

وعلق شقيقها محمد عبدالوهاب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلاً: "ايوه بقى كده يا شيخة قومي بقى".

ولجأت شيرين إلى هذه الخطوة على ما يبدو، بعد ظهور خلافها للعلن مع الشركة التي كانت تدير قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، وحساباتها السابقة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب نزاعها مؤخراً مع شركة "روتانا"، وإعلانها عن انتهاء العقد الذي كان يلزمها بالعمل معهم، ونفي الشركة لاحقاً لذلك، والاتجاه للقضاء.

وأشاد متابعو حساب شيرين الجديد على منصة "إكس" بصوتها الذي وصفه بعضهم "الجبار"، وادائها "الحساس" " للأغنيتين.

وقد يكون إصدار شيرين عبدالوهاب لأغنية جديدة، واستئنافها لنشاطها الفني، هو أكثر ما يتمناه جمهورها، الذي انشغل خلال السنوات الأخيرة بأخبار أزماتها العائلية، مع شقيقها تارة، ومع طليقها حسام حبيب مرات كثيرة، وآخرها الأزمة التي لا زالت الفنانة المصرية تتعافى من آثارها.

