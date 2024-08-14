ساويرس يرد على سؤال بشأن فيلم "الملحد".. وهذا ما قاله عن "منع" عرضه

(CNN) – علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الثلاثاء، على سؤال حول ما إذا كان قد شاهد فيلم "المُلحد" مشيرا إلى أنه لم يقم بذلك بسبب "منع" عرضه ومؤكدا أن "المنع غلط".

وكتب أحد مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، لساويرس: "ايه رأيك فى فيلم الملحد؟".

ورد رجل الأعمال المصري على السؤال بالقول: "مشفتوش علشان اتمنع… والمنع غلط!"، حسب قوله.

وواجه الفيلم عقاب الإعلان عن موعد عرضه، وإطلاق إعلانه الترويجي، الشهر الماضي، دعاوى قضائية، ودعوات للمقاطعة على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

ومنها دعوى رفعها المستشار مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك المصري، أمام القضاء الإداري، لوقف وسحب تراخيص فيلم "الملحد" داخل مصر وخارجها.

كما تم رفع دعوى ضد المنتج أحمد السبكي منتج فيلم "الملحد"، من قبل نادر سيف الدين مؤلف ومخرج فيلم يحمل الاسم ذاته، تم تقديمه في عام 2014 ، لوقف عرض الفيلم، واتهم صناعه بـ "التعدي الصارخ، والاستيلاء" على حقوق ملكيته الفكرية "لاسم الفيلم، وفكرته"، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.