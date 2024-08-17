دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المغني والملحن المصري عمرو مصطفى، أن الأغاني التي سبق ولحنها، ستعود بصوته، "بعد انتهاء مدة حقوقها"، منها أغاني وضع ألحانها في 1999، أي ستنتهي حقوقها بعد حوالي الـ 20 عامًا.

وأوضح عمرو الآلية التي سيعمل عليها لتحقيق ما أعلنه، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، السبت، قال فيها بما معناه، إنه سيبدأ بإصدار تلك الأغاني، بصوته، وبكلمات، وتوزيع جديدين "تمامًا".

وأضاف: "الأغاني دي هتفضل موجودة بصوتي طول العمر، وأي نسخة بصوت أي مطرب غناها قبل كده، هتتمسح تمامًا، بعد انتهاء المدة القانونية لها".

وقال إنه سيوصي أولاده بعدم تجديد "الحقوق لأي شخص"، في إشارة على ما يبدو للفنانين الذين غنوا ألحانه سابقًا.

وأعلن عمرو مصطفى في تدوينته على فيسبوك، أيضًا، عن فتح المجال أمام الشباب ليكتبوا على تلك الألحان كلماتٍ جديدة، وحدد الـ 5 سنوات المقبلة، كفترة زمنية، لإنجاز خطته، في إداء الأغاني التي سبق أن لحنها، بصوته، و"بكتابات شبابية جديدة" بحسب تعبيره.

ونصح المبدعين، بأن لا تزيد مدة التصريح الذي يعطونه عن 5 سنوات.

ويعطي الملحنون، والشعراء عادة، ما يسمى بـ "تصريح"، أو "تنازل" للمغنين، أو شركات الإنتاج يعطيهم الحق بالتصرف بها.

ولحن عمرو مصطفى خلال مسيرته الفنية الممتدة لما يزيد على الـ 25 عامًا، أغانٍ ناجحة، ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة، أداها نخبة من أشهر نجوم الغناء في مصر، والعالم العربي، وربما كان الحظ الأوفر من ألحانه الشهيرة، بصوت الفنان المصري عمرو دياب، مثل: "خليك فاكرني"، و"صدقني خلاص"، "أنا عايش"، "وماله"، "والله على حبك انت"، وغيرها.