محمد منير يثير القلق حول وضعه الصحي بعد تأجيل حفله في الإسكندرية

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محمد منير يثير القلق حول وضعه الصحي بعد تأجيل حفله في الإسكندرية
Credit: New Alamein Festival/Instagram

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنان المصري محمد منير قلق محبيه حول وضعه الصحي، بعد اعتذاره لجمهوره عن تأجيل حفله المرتقب في الإسكندرية "لأسباب طارئة"، وذلك في تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للـ "كينغ" على فيسبوك.

وكان منير قد أكد مؤخرًا أن الحفل سيقام في موعده المقرر في 22 آب/ أغسطس، ثم أتى هذا الإعلان عن التأجيل ليثير قلق محبي الفنان المصري على صحته، بعد تقارير عن دخوله المستشفى لأيام، وخضوعه لعلاج مكثف مطلع الشهر الحالي، بسبب معاناته من مشاكل صحية، في الكبد والكلى.

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وظهر الفنان المصري محمد منير، خلال حفله في افتتاح مهرجان العلمين الشهر الماضي، بوجه منتفخ ووزن زائد.

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