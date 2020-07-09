الفنان محمد منير يعتذر لبنات مصر عن التحرش باسم "الرجال الشرفاء"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قدم الفنان المصري، محمد منير، اعتذارا باسم "كل رجال مصر الشرفاء" لكل بنات مصر وسط استمرار ضجة قضايا التحرش في البلاد وتداولها بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلي طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الامثال في الدفاع عن كرامة المرأة و الاحتفاء بها .. اعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر.

جاء ذلك في تغريدة لمحمد منير على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلى طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الامثال في الدفاع عن كرامة المرأة والاحتفاء بها.. اعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر".

ويذكر أن الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة، الأربعاء.

مشروع القانون المقترح، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب المصري لإقراره قبل العمل به، يأتي فيما أثيرت قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض في مصر، خلال الأيام الأخيرة.