"أنت مجنون جدًا".. هكذا احتفل روبرت دي نيرو بعيد ميلاده الـ 81

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل النجم الأمريكي روبرت دي نيرو بعيد ميلاده الـ 81، بقفزة جريئة من على متن يخت، كان يضم أفراد عائلته، بسحب فيديو نشرته درينا ابنته بالتنبي، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

كما نشرت درينا فيديو يوثق ردة فعل عائلة دي نيرو على قفزته المجنونة، سمعت فيه أصوات دهشتهم بينما كانوا يراقبونه، وهم يصرخون "يا إلهي.. أنت مجنون جدًا"، وسألته "هل أنت بخير؟"، قبل أن يظهر مجددًا من تحت سطح الماء بحالة جيدة، وسألت أيضًا في الفيديو عن الارتفاع الذي قفز منه، فأجابها أحدهم "30 قدمًا"، أي ما يعادل الـ 10 أمتار تقريبًا.

وعلقت درينا على الفيديو، ومجموعة الصور التذكارية العائلية التي نشرتها لدي نيرو،. قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأبي.. أحبك من كل قلبي".

والنجم الأمريكي روبرت دي نيرو، أب لـ 7 أبناء، درينا، رافاييل، التؤام جوليان وآرون، إليوت، هيلين، وغيا أصغر بناته، وهي من مواليد 2023.

