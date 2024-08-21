جمع 5 ملايين مشترك في 5 ساعات.. هكذا قدم رونالدو جورجينا لمتابعيه على يوتيوب

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5 ملايين مشترك في 5 ساعات.. هكذا قدم رونالدو جورجينا لمتابعيه على يويتوب
Credit: Photo by Justin Setterfield/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكثر من خمسة ملايين مشترك، خلال خمس ساعات، انضموا لقناة كريستيانو رونالدو الجديدة على يوتيوب "UR. Cristiano"، التي أطلقها نجم كرة القدم البرتغالي، ولاعب نادي "النصر" السعودي، الأربعاء.

وفاجئ رونالدو متابعيه، بالطريقة التي قدم فيها جورجينا رودريغز، في فيديو يدعو فيه للاشتراك في قناته الجديدة، قائلاً: "أقدم لكم زوجتي.. جيو".

ويركز محتوى القناة كما يظهر في الفيديوهات التي تم نشرها، على استكشاف المزيد عن حياة نجم كرة القدم البرتغالي، وأسرته، وآرائه في مسيرته الكروية، ووجهة نظره في العديد من الموضوعات.

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