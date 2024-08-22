مبارك الهاجري عن علاقته بأحلام "لا تصدقوا ما يقال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مبارك الهاجري رجل الأعمال القطري، وبطل سباقات السيارات، عن علاقته بزوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي: "أنا والغالية روحين في جسد.. وما يفرقنا إلا الموت"، وذلك في رد على ما وصفه بـ "الحملة الشرسة" التي يتعرضون لها.

وتوجه الهاجري في فيديو لمتابعي حسابه على سناب شات، قائلاً "لا تصدقوا أي شيء يقال"، وتحدث عن حملة "شرسة، مفبركة من عدة اتجاهات" يتعرض لها مع زوجته بعد ما وصفه بـ "الإجازة الجميلة" التي أمضياها مؤخرًا.

وبذلك ينفي الهاجري على ما يبدو الشائعات التي طالت علاقته بزوجته الفنانة الإماراتية أحلام، خلال الفترة الأخيرة.

وفي سياق آخر عادت أحلام لاستئناف نشاطها الفني، بعد قضاء إجازة عائلية مع زوجها، وأصدرت خلال الساعات الأخيرة أغنية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، بعنوان "الله يصيبك"، من كلمات منصور الشادي، وألحان على بن محمد، وتوزيع خالد عز.



