دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الإعلامي المصري باسم يوسف، الثلاثاء، تفاصيل غلقه لحسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، بعد "تكهنات وشائعات غريبة" حول سبب اختفائه المفاجىء.

وقال باسم يوسف، في بيان هو الأول له بعد عودته إلى منصة إكس، إنه اضُطر إلى إغلاق حسابه في المنصة في الأيام الأخيرة "لسببين"، الأول يرتبط بـ"رسائل مش لطيفة تتعلق بالسلامة" الشخصية، والثاني هو تشككه في تعرض الحساب لـ"محاولات اختراق"، حسب قوله.

وأضاف: "قفلت الحساب للتأكد من جدية الحاجتين دول. وكمان أشوف إذا كان ليهم علاقة ببعض"، موضحًا أن ما دفعه إلى أخذ الأمر بجدية هو أن "له علاقة بحد تاني كان لازم أكون حريص أكتر".

وعلّق باسم يوسف على الشائعات التي صاحبت إغلاقه الحساب، والحديث عن تعرضه لـ"الحجب"، مُشيرًا إلى أنه أصدر بيانًا "عشان ما يحصلش اتهام لحد من غير لازمة وقلت أنني حنزل فيديوهات على باقي المنصات، ما عدا إكس، وكنت في موقف مقدرش أشرح أكتر من كده"،

وتابع: "صحيح الموضوع أخد كام يوم بس للتأكد من عدم وجود مشاكل لناس تانية عشان نعالج موضوع الاختراق والتأمين، بس بصراحة الموضوع عك شوية وكان في ضغط نفسي وعصبي وصحي علي وعلى عائلتي، فبصراحة الواحد أعصابه اتحرقت. وكان لازم فعلا أبعد عن السوشيال ميديا وكان لازم التركيز والأولوية تجاه عيلتي وده خلاني ألغي بعض الارتباطات اللي كنت متفق عليها الأسبوع اللي فات منها عروض كنت متفق عليها من زمان وكمان بطلت أعلن عن العروض القادمة اللي في أمريكا وكل ده خسارة مادية كبيرة لكن أنا فعلا ما كنتش قادر".

وأشار إلى أن سبب إصداره للبيان الجديد، لأنه غياب لـ 7 أيام عن الشبكات الاجتماعية أدى إلى "كلام كتير وتكهنات وشائعات غريبة عشان كده باكتب التوضيح ده".

وأكد الإعلامي المصري عودته إلى استخدام حساباته مرة أخرى، مع وعد بنشر مقطع فيديو توضيحي في خلال الـ 48 ساعة المقبلة.