دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) رد الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، على صورة نشرها الحساب الرسمي لحكومة إسرائيل بعد تعليق حسابه والتعليق على ذلك بقول "وداعاً".

وقال باسم يوسف في منشور عبر صفحته بمنصة إنستغرام قائلاً: "إلى أي مدى يمكن أن تكون هشاً عندما يتصرف الحساب الرسمي لدولتك مثل ’عاهرة صغيرة؟‘"، على حد وصفه، موضحاً في منشور آخر: "لا، حسابي على منصة إكس لم يتم إيقافه من قبل إكس نفسها، ولا أرغب بلعب دور الضحية زورا واستغلال هذا الأمر".

وقال يوسف: "عندما تتحسن مسائل الأمان المتعلقة بأحبائي، قد أعود"، مضيفاً: "أرغب في التعامل مع هذا بعيداً عن وسائل الإعلام، وسأستمر في نشر محتواي على تيك توك، إنستغرام، وفيسبوك".

والجدير بالذكر أن حساب باسم يوسف، الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص على منصة "إكس"، اختفى الاثنين، لتظهر رسالة "هذا الحساب غير موجود"، وذلك بعد سلسلة من التغريدات التي انتقد فيها إسرائيل والصهيونية واستغلال مصطلح "معاداة السامية" لتخويف الناس من انتقاد إسرائيل.

وكانت CNN قد أرسلت طلبا لباسم يوسف للاستفسار عما حدث لحسابه على "إكس" لكن دون رد، كما لم تعلق منصة "إكس" على ما حدث لحساب باسم يوسف.

وتواصلت CNN بالعربية كذلك مع الحكومة الإسرائيلية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.