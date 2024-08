انطلاقة مهرجان فينيسيا السينمائي الـ81.. من سيفوز بالـ"الأسد الذهبي"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شهدت مدينة البندقية في إيطاليا، الأربعاء، انطلاقة فعاليات الدورة الـ 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي ستمتد إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، وحضر حفل الافتتاح نخبة من صناع ونجوم السينما في العالم، وقدمته الممثلة الإيطالية سفيفا الفيتي.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح، الممثلة الأمريكية سيغورني ويفر، بجائزة "الأسد الذهبي" لإنجاز العمر 2024.

وافتتح المهرجان عروضه السينمائية بالفيلم الأمريكي "Beetlejuice Beetlejuice" من إخراج تيم بيرتون، وبطولة مايكل كيتون، ووينونا رايدر، كما تشارك فيه النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، إلى جانب ممثلين كثر آخرين.

ويتنافس في المهرجان هذا العام، 21 فيلمًا، على جائزة "الأسد الذهبي" أرفع جوائز المهرجان، وتشمل قائمة الأفلام المتنافسة:

"Joker : Folie à deux"، للمخرج تود فيليبس، ومن بطولة خواكين فينيكس، وليدي غاغا، وتأتي أحداثه كتكملة لأحداث فيلم "جوكر"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر حول العالم في 2019، وبلغت إيراداته مليار دولار، كما فاز بجائزتي "أوسكار" في عام 2020، إحداهما "أفضل ممثل" لخواكين فينيكس.

"Maria"، للمخرج بابلو لارين، من بطولة أنجلينا جولي، عن السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا اليونانية الراحلة ماريا كالاس.

"Babygirl"، للمخرجة هالينا ريين، من بطولة نيكول كيدمان وهاريس ديكنسون، وتدور أحداثه حول مديرة تنفيذية ناجحة، تغامر بعلاقة عاطفية مع متدرب يصغرها سنًا، ويشارك في الفيلم أيضًا أنطونيو بانديراس.

"The Room Next Door"، أول فيلم ناطق بالإنكليزية للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار من بطولة تيلدا سوينتون، و جوليان مور، وتدور أحداثه حول مراسلة حرب تموت بعد معاناتها مع السرطان، وروائية كانت زميلة عمل سابقة لها، والفيلم مقتبس عن رواية "What Are You Going Through"، للروائية الأميركية سيغريد نونيز.

"Jouer Avec Le Feu"- (The Quiet Son)، للمخرجين الفرنسيين دلفين ومورييل كولين، من بطولة فينسنت ليندون، وتدور أحداثه، حول صعود الفكر اليميني المتطرف في أوروبا، وتأثيره على الشباب.

"Harvest"، للمخرجة أثينا راشيل تسانغاري، من بطولة كالب لاندري جونز، وتدور أحداثه حول قرية تتأثر بزيارة غرباء لها، يتهم الغرباء بحادثة حريق، ويصبحون عرضة للطرد من القرية، والفيلم مستوحى من رواية تحمل الاسم ذاته لـ جيم كريس، وصدرت عام 2013.

المشاركات العربية في مهرجان فينيسيا السينمائي الـ 81

"معطر بالنعناع"، فيلم من تأليف وإخراج المصري محمد حمدي، وبطولة: علاء الدين حمادة، ومهدي أبو بهات، وعبد الرحمن زين الدين، وحاتم مصطفى، ويشارك الفيلم في مسابقة "أسبوع النقاد".

"عايشة"، فيلم للمخرج التونسي مهدي البرصاوي، ومن بطولة فاطمة صفر ونضال السعدي وياسمين ديماسي وهالة عياد، ويشارك في مسابقة "آفاق".

كما يشهد مهرجان فينيسيا السينمائي هذا العام، العرض العالمي الأول للفيلم المصري " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من بطولة عصام عمر والممثلة ركين سعد.

و يعرض المهرجان أيضًا فيلم المخرج الفلسطيني إسكندر قبطي "إجازة سعيدة".