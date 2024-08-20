دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--كشف المخرج تود فيليبس عن البوستر الرسمي، لفيلمه المرتقب عرضه في 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل: "Joker: Folie A Deux"، كتكملة لأحداث فيلم "جوكر"، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر حول العالم في 2019.

وكتب فيلبس، في تعليقه على بوستر "Joker: Folie A Deux"، الذي كشف عنه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "دعونا نعطي الناس مايريدون".

والفيلم من بطولة خواكين فينيكس في دور "آرثر فليك/جوكر"، وليدي غاغا بدور "هارلي كوين"، ويشارك فيه أيضًا: بريندان جليسون، وكاثرين كينر ، إلى جانب زازي بيتز التي ستلعب مجدداً شخصية "صوفي" جارة فليك.

وتم إطلاق الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم، في يوليو/ تموز الماضي.

وكان فيلم "جوكر" الذي بلغت إيراداته مليار دولار، قد فاز بجائزتي "أوسكار" في عام 2020، إحداهما "أفضل ممثل" لخواكين فينيكس.

