مخرج مصري يصطحب الكلب الذي شارك ببطولة فيلمه إلى مهرجان فينيسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المخرج المصري خالد منصور، عبر صفحته الشخصية على. فيسبوك، صورة للكلب "البلدي"، الذي شارك في بطولة فيلمه "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، أعلن من خلالها أن الكلب سيظهر على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا الـ 81.

وكتب منصور تعليقًا على الصورة: "اللمسات الأخيرة قبل ظهور السيد رامبو على السجادة الحمراء في فينيسيا".

وسيعرض الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، لخالد منصور، ضمن برنامج "آفاق جديدة - إكسترا" من الدورة الـ 81، لمهرجان فينيسيا السينمائي، في عودة للسينما المصرية إلى عروض المهرجان، بعد غياب 12 عامًا، بحسب ما أعلنت "فيلم كلينك"، الشركة المنتجة والموزعة للفيلم.

وتدور أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، حول "حسن، الذي يجد نفسه مضطرا إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه في رحلته لإنقاذ كلبه الوفي رامبو"، بحسب مؤسسة "البحر الأحمر السينمائي" السعودية، الذي حصل الفيلم على دعمٍ منها.

والفيلم من بطولة الفنان المصري عصام عمر، والفنانة الأردنية ركين سعد، والفنانين المصريين أحمد بهاء، وسما إبراهيم، وإنتاج محمد حفظي، ورشا حسني.

وأعرب كاتب الفيلم ومخرجه خالد منصور، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، عن فخره الكبير، بأن تكون أولى خطوات رحلة فيلمه في مهرجان فينيسيا السينمائي، معتبراً أن الفيلم ليس إنجازا شخصياً، بل لأنه كان جزءا من فريق وصفه بالـ "كبير والعظيم"، وأشار إلى أن نسبة "كبيرة جدًا" من صناع الفيلم، في العشرينيات من عمرهم.



وشهدت مدينة البندقية في إيطاليا، انطلاقة فعاليات الدورة الـ 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي ستمتد بين 28 آب/ أغسطس الجاري، و7 سبتمبر/ أيلول المقبل، ويتنافس في المهرجان هذا العام، 21 فيلمًا، على جائزة "الأسد الذهبي" أرفع جوائز المهرجان.

وإلى جانب الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"؛ يعرض فينيسيا السينمائي بدورته الـ 81، ثلاثة أفلام عربية أخرى:

"معطر بالنعناع"، فيلم مصري من تأليف وإخراج محمد حمدي، وبطولة: علاء الدين حمادة، ومهدي أبو بهات، وعبد الرحمن زين الدين، وحاتم مصطفى، ويشارك الفيلم في مسابقة "أسبوع النقاد".

"عايشة"، فيلم للمخرج التونسي مهدي البرصاوي، ومن بطولة فاطمة صفر ونضال السعدي وياسمين ديماسي وهالة عياد، ويشارك في مسابقة "آفاق".

وأيضًا فيلم المخرج الفلسطيني إسكندر قبطي "إجازة سعيدة".