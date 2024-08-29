"ليش تطلقني".. شاهد أحلام تمازح زوجها مبارك الهاجري في فيديو رومانسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطعي فيديو عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الخميس، بدت فيهما بحالة رومانسية مع زوجها مبارك الهاجري، علقت على أحدهما بالقول: "الدنيا كلها ما تسوى شي بدونك يا نور دنيتي كله".

وظهرت أحلام، في مقطع الفيديو الأول، وهي تمازح زوجها، وتسأله "ليش تطلقني؟.. تحبني ولا ماتحبني؟"، فأجابها "حسبي الله عليهم.. حبيبتي"، وقبلها على رأسها، فقامت بحركة من يدها تريد من خلالها إغاظة أحد ما على ما يبدو.

وفي المقطع التالي مازحت أحلام زوجها مبارك، قائلة: "اسمعني شو أقولك..آخر مرة طلقني"، فرد بالقول: "بعد.. رجعنا"، وأمسك خصلة من شعرها، وقال (بما معناه) أن نساء الدنيا كلها، لا تعوضه عنها.



ويأتي مقطعي الفيديو اللذين نشرتهما أحلام، استكمالاً على ما يبدو لرد رجل الأعمال القطري، وبطل سباق السيارات مبارك الهاجري، على ما أثير مؤخرا عن علاقته بزوجته الفنانة أحلام.

