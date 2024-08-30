"لا تنخدعوا".. توم هانكس يحذر من إعلانات تستخدم صورته بالذكاء الاصطناعي

(CNN)--حذر توم هانكس متابعيه على منصات التواصل، من إعلانات تستخدم صورته، والتي يقول إنها تم إنشاؤها "بشكل احتيالي، ومن خلال الذكاء الاصطناعي".

وكتب هانكس في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "هناك العديد من الإعلانات عبر الإنترنت التي تستخدم اسمي، وصورتي، وصوتي بشكل خاطئ، للترويج للعلاجات المعجزة، والأدوية العجيبة".

وقال: "تم إنشاء هذه الإعلانات دون موافقتي، وذلك عن طريق الاحتيال، ومن خلال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أنه "لا علاقة له بهذه المنشورات، أو المنتجات، والعلاجات، أو المتحدثين الرسميين الذين يروجون لها".

وأقر هانكس، بأنه يلجأ لطبيب معتمد، فيما يتعلق بتعايشه مع مرض السكري من النوع الثاني، الذي أعلن عن إصابته به مؤخراً، وتوجه لمتابعيه بشكل حاسم: " لا تنخدعوا، فتخسروا أموالكم التي كسبتموها بشق الأنفس".

ويعد هانكس من بين العديد من المشاهير، بما في ذلك دريك وذا ويكند وتايلور سويفت، على سبيل المثال لا الحصر، الذين تم استخدام أسمائهم، وصورهم بشكل خاطئ في الصور، أو الأغاني، أو حملات التأييد السياسية، أو الإعلانات المنشورة عبر الإنترنت، التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي.



