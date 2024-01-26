(CNN)-- انتشرت صور إباحية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأشهر نجمة في العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، مما يؤكد الإمكانات الضارة التي تشكلها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي السائدة: قدرتها على إنشاء صور حقيقية وضارة بشكل مقنع.

تم تداول الصور المزيفة لتايلور سويفت في الغالب على موقع التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا. وشوهدت الصور - التي تظهر المغنية في أوضاع موحية جنسيا - عشرات الملايين من المرات قبل إزالتها من منصات التواصل الاجتماعي. لكن لن يختفي أي شيء على الإنترنت إلى الأبد، وستستمر بلا شك مشاركتهم على قنوات أخرى أقل تنظيمًا.

ولم يستجب المتحدث باسم سويفت لطلب التعليق.

مثل معظم منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، تحظر سياسات X مشاركة "الوسائط المركبة التي تم التلاعب بها أو خارج السياق والتي قد تخدع الناس أو تربكهم وتؤدي إلى الأذى".

ولم تستجب الشركة لطلب CNN للتعليق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الولايات المتحدة إلى عام الانتخابات الرئاسية، وتتزايد المخاوف بشأن كيفية استخدام الصور ومقاطع الفيديو المضللة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لقيادة جهود التضليل وتعطيل التصويت في نهاية المطاف.

وقال بن ديكر، الذي يدير "ميمتيكا"، وكالة لتحليل التهديدات عبر الإنترنت لـCNN: "هذا مثال رئيسي على الطرق التي يتم بها إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي للعديد من الأسباب الشائنة دون وجود حواجز حماية كافية لحماية الساحة العامة".

وأضاف أن استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء محتوى قد يكون ضارًا ويستهدف جميع أنواع الشخصيات العامة يتزايد بسرعة وينتشر بشكل أسرع من أي وقت مضى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: "لا تمتلك شركات وسائل التواصل الاجتماعي خططًا فعالة لمراقبة المحتوى بالضرورة".

على سبيل المثال، قامت شركة X بخفض عدد أفراد فريق الإشراف على المحتوى الخاص بها إلى حد كبير وتعتمد على الأنظمة الآلية وتقارير المستخدم.

قامت ميتا أيضًا بإجراء تخفيضات على فرقها التي تعالج المعلومات المضللة وحملات التصيد والمضايقات المنسقة على منصاتها، حسبما قال أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالوضع لشبكة CNN، مما أثار مخاوف قبل انتخابات 2024 المحورية في الولايات المتحدة وحول العالم.

ليس من الواضح من أين نشأت الصور المتعلقة بتايلور سويفت. ورغم العثور على بعض الصور على مواقع مثل انستغرام و"رديت"، إلا أنها كانت مشكلة واسعة النطاق على X على وجه الخصوص.

ويتزامن الحادث أيضًا مع ظهور أدوات توليد الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT و Dall-E. ومع ذلك، هناك أيضًا عالم أوسع بكثير من نماذج الذكاء الاصطناعي غير الخاضعة للإشراف وغير الآمنة في منصات مفتوحة المصدر، كما قال ديكر.

وأضاف: "يشير هذا إلى نوع أكبر من التصدع في الإشراف على المحتوى وإدارة المنصة لأنه إذا كان جميع أصحاب الشأن - شركات الذكاء الاصطناعي وشركات التواصل الاجتماعي والمنظمين والمجتمع المدني - لا يتحدثون عن نفس الأشياء وعلى نفس الصفحة حول كيفية معالجة ذلك، فإن هذا النوع من المحتوى سيستمر في الانتشار".

ومع ذلك، قال ديكر إن استهداف سويفت يمكن أن يجذب المزيد من الاهتمام للقضايا المتزايدة حول الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. أعرب جمهور سويفت الهائل عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، مما دفع القضية إلى الواجهة.

في عام 2022، أثار انهيار منصة "تيكت ماستر" قبل جولتها الغنائية "إيراس" غضبًا عبر الإنترنت، مما أدى إلى العديد من الجهود التشريعية للقضاء على سياسات التذاكر غير الصديقة للمستهلك.

ويعتقد ديكر أن الأمر نفسه ربما ينطبق على إتلاف الصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

وقال: "عندما يكون لديك شخصيات مثل تايلور سويفت بهذا الحجم [مستهدفة]، فربما يكون هذا هو ما يدفع المشرعين وشركات التكنولوجيا إلى اتخاذ إجراء". وأضاف: "أرى أنهم بحاجة إلى جعلها تشعر بالتحسن لأنها تتمتع على الأرجح بنفوذ أكبر من أي شخص آخر على الإنترنت تقريبًا."

تم استخدام هذا النوع من التكنولوجيا لإنشاء ما يعرف باسم "الإباحية الانتقامية" - نشر صور فاضحة لشخص ما عبر الإنترنت دون موافقته - لفترة من الوقت حتى الآن، ولكنه يحظى باهتمام متجدد الآن بسبب الصور المسيئة لسويفت.