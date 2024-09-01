انهار على المسرح.. وفاة مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب

(CNN)--توفي فاتمان سكوب، مغني الراب الأمريكي المعروف عن عمر يناهز 56 عامًا، بعد انهياره على خشبة المسرح خلال حفل موسيقي في مدينة هامدن، بولاية كونيتيكت الأمريكية، الجمعة.

وتم تأكيد هذ الخبر من قبل وكيل الدعاية للفنانة شانيل راي، التي أحالت شبكة CNN إلى صفحة فاتمان الرسمية على إنستغرام، التي أعلنت وفاة الفنان المولود باسم إسحاق فريمان، في تدوينةٍ جاء فيها: "الليلة الماضية، فقد العالم روحًا مشعة، ومنارة ضوء على المسرح، وفي الحياة".

كما تم الإعلان عن وفاة مغني الراب من قبل عمدة مدينة هامدن، لورين غاريت، التي كتبت على فيسبوك: "بالنيابة عن مدينة هامدن، أقدم تعازي القلبية لعائلة وأصدقاء إسحاق فريمان، المعروف باسم فاتمان سكوب. لقد كان مؤديًا رائعًا وله عدد كبير من المتابعين، كما يتضح من آلاف المعجبين الذين جاءوا لرؤية ما سيكون آخر أداء له في هامدن تاون سنتر بارك".

وأضافت غاريت: "أنا ممتنة للجمهور، وللمسعفين الطبيين الذين حاولوا تقديم المساعدة المنقذة للحياة".

وتواصلت CNN مع ممثلي فاتمان سكوب، للحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل، بشأن سبب وفاته.

ولفت المغني الراحل الأنظار لأول مرة في عام 1999 بأغنيته المنفردة "Be Faithful"، وعلى مدار حياته المهنية، واصل التعاون مع فنانين من بينهم ليل جون، وجانيت جاكسون، وويتني هيوستن، وبيتبول، وسكريليكس.

وساعد فاتمان سكوب في إطلاق أغنية إليوت المنفردة "Lose Control" عام 2005، وفي ذلك العام تعاون أيضًا مع ماريا كاري في فيلم "It's Like That"، وفي عام 2006 فاز بجائزة غرامي لأفضل فيديو موسيقي قصير لإليوت.



