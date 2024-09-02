دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعريس ليلة زفافه يتم اختطافه في سيارة من أمام عروسه والأقارب، في محافظة الدقهلية بمصر، بينما كشف وزارة الداخلية ملابسات الواقعة، مما أثار ضجة وتفاعلا.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا، الاثنين، أنه "تبين اتفاق القائم على النشر (العريس الظاهر بمقطع الفيديو) مع زوجته وشقيقته، و3 أشخاص، بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه بشكل تمثيلي لتحقيق نسبة مشاهدات عالية والحصول على أرباح مادية".

وختمت وزارة الداخلية بقولها: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".

وأعادت وزارة الداخلية المصرية نشر مقطع الفيديو حول واقعة ما بات يعرف باسم "عريس الدقهلية" عبر حسابها بمنصة إكس.

وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر العريس وهو يمسك بيد عروسه لركوب السيارة، وما أن يستدير ليركب من الناحية الأخرى حتى يأتي أشخاص داخل سيارة ويقومون بخطفه، وسط صراخ بين أهالي العروسين والحضور.

وتوالت التعليقات على مقطع الفيديو وسط انتقادات لما قام به هؤلاء الأشخاص، وجاءت ردود الفعل على النحو التالي: