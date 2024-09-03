بعد ضياعها منذ 30 عاما.. العثور على نسخة روسية قديمة من فيلم "سيد الخواتم"

(CNN)-- يرغب السير إيان ماكيلين في تكرار دور "غاندالف"، في سلسلة "سيد الخواتم"، لكن يجب أن يحدث ذلك قريبًا، بحسب قوله.

وقال الممثل البالغ من العمر 85 عاماً لمجلة "Big Issue": "أخبروني أنه سيكون هناك المزيد من الأفلام وسيشارك فيها غاندالف، ويأملون أن ألعب دوره". وأضاف "متى؟ لا أعرف. ما هو السيناريو؟ لم يتم كتابته بعد. لذا من الأفضل أن يكونوا سريعين!"

وسقط ماكيلين في حزيران/ يونيو الماضي أثناء عرض مسرحية"Player Kings"، وهي نسخة جديدة من مسرحية "هنري الرابع" لشكسبير، في لندن, وتساءل في حديثه للمجلة، عما إذا كان السقوط قد حدث لأنه كبير في السن، قائلاً: "أحاول فقط إقناع نفسي بأنه كان مجرد حادث".

وأضاف: "أشعر بالضعف الجسدي، ولهذا أمارس التمارين الرياضية"، "وبالطبع، الأمر عاطفي. نحن جميعًا نتعثر طوال حياتنا، ولكن عندما تصل إلى عمري، لا يمكنك دائمًا النهوض مرة أخرى".

وظهر الممثل الأسطوري في العديد من أفلام سلسلة "سيد الخواتم"، وقال: "عادةً ما أعمل أو أستعد للعمل، كنت أفعل القليل من ذلك، وأتساءل ما هي الخطة الأفضل".

وأعلن ماكيلين أنه سيأخذ إجازة لبقية العام، "ليس لأنني بحاجة لذلك، فقط لأنني أريد ذلك"، بحسب قوله



