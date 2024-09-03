بصورة من البدايات.. المخرج محمد سامي يعترف بالفضل لتامر حسني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعترف المخرج المصري محمد سامي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي علي إنستغرام، بالفضل في بداياته لزميله الفنان تامر حسني، قائلاً: "يا رب يرزق كل الناس باللي يساعدهم على تحقيق أحلامهم، زي ما رزقني بتامر".



وكتب المخرج محمد سامي: "وأنا قاعد إمبارح في التصوير افتكرت الرحلة و الشقا و التعب من أول عمل لحد العمل اللي بصوره دلوقتي، وافتكرت صعوبة الحصول علي فرصة عشان الواحد يثبت نفسة ويحقق أحلامه، فطبعًا افتكرت أخويا وصاحبي الجدع الطيب الخلوق اللي دعمني من أول لحظة و كان سبب في اللي أنا فيه دلوقتي".

وأضاف: "تامر قدملي كل الدعم، والحب، والإمكانيات اللي خلتني أثبت نفسي، وبالذات في وقت كان صعب الشباب ياخد في الدراما فرصة بحجم مسلسل آدم، فاكر إني الكل كان رافض اني آخد الفرصة دي، ومستكبرينها عليا، إلا هو وقف في ظهري كأنه بيحارب لأخوه، وبصلي مرة والظروف كلها ضدي، وكنت حاسس وأنا بحضرإنهم هيجيبو حد غيري، وقاللي ده مسلسلك، وهتعمله، وهتنجح، وهتنجحنا معاك".

وأشار سامي إلى تواضع تامرحسني، قائلاً:"أشهد أمام الله إنك طول عمرك متواضع، ومؤدب وتطلب الحاجة باحترام، ومع الكرو محترم، وعشان كدة كلنا روحنا فيك".

وختم تدوينته بالقول: "بحبك يا صاحبي، وتستاهل كل حاجة حلوة يا أجمل قلب، ويا رب يرزق كل الناس باللي يساعدهم على تحقيق أحلامهم، زي ما رزقني بتامر حسني".

ويتابع المخرج محمد سامي، تصوير مسلسل "إش إش" من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025، المقبل.

وأعلن الفنان تامر حسني مؤخراً، عن قرب انتهائه من تصوير فيلمه "ريستارت"، الذي يجمعه مجددًا بالفنانة المصرية هنا الزاهد.

