مي عمر تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد سامي في أجواء رومانسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشرت الفنانة المصرية مي عمر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو يوثق لحظات رومانسية من احتفالها بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي، خلال عطلة يمضيها الثنائي في إيطاليا.

وكتبت مي لزوجها تعليقًا على الفيديو: " عيد ميلاد سعيد يا حبي! أنا ممتنة جدًا لكل الحب والفرح والضحك الذي تجلبه إلى عالمي. أنت أعظم نعمة لي، وشريكي، وأفضل صديق لي.. أحبك إلى ما لا نهاية".

وبدأ المخرج محمد سامي مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، تصوير مسلسل "إش إش"، من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، استعدادًا لعرض العمل في موسم دراما رمضان المقبل 2025.



وكان الثنائي الفني المصري قد قدما معاً مسلسل "نعمة الأفوكاتو" في موسم دراما رمضان 2024.



