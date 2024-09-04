"المتوحش".. تأجيل عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد التفاعل الكبير الذي حققه الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من الموسم الثاني، فاجأ صناع المسلسل التركي "المتوحش" الجمهور، بتأجيل موعد العرض أسبوعا إضافيا، ليصبح الموعد الجديد في منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري.

ولم يطرأ أي تغيير على الإعلان الترويجي للحلقة، باستثناء إعادة طرحه مع تغيير موعد العرض، ويكشف عن توتر العلاقة مجددًا بين "يمان علي" و"آلاز"، بسبب بحث الأخير عن حبيبته "آسي"، واعتقاده بأن أخاه يعلم مكانها، لكنه يلتقيها لاحقًا بالصدفة.

كما يكشف الإعلان، عن توتر العلاقة مجددًا بين "يمان علي"، وحبيبته "رؤيا"، التي تركته مجددًا على ما يبدو.

وانتهى الموسم الأول بإطلاق النار على "سرحان" الملاحق من الجميع، بعد محاولة خطف ابنه من عشيقته "شيبنام" والتي توفيت أثناء ولادته، ولم يتم الكشف عن مطلق النار في نهاية الحلقة، لكنه لم يقتل، بحسب ما يظهر في الإعلان الترويجي للحلقة الأولى من الموسم الثاني، ويكشف أيضًا عن دخول ممثلين جدد على خط الأحداث.

وكان صناع مسلسل "المتوحش" قد رفعوا حماسة المشاهدين للموسم الثاني، بإعلانيين ترويجيين أطلقوهما تباعاً، خلال شهر آب/ أغسطس الماضي.

وتدور أحداث مسلسل "المتوحش"، حول قصة الشاب "علي" ابن العائلة الثرية، الذي كبر بين أطفال الشوارع، بعد اختطافه من أمه في الرابعة من عمره، وتقوده الصدف لاكتشاف حقيقة عائلته، لكنه لم يكن سعيدًا بهذا الاكتشاف، وكذلك إخوته الذين عاش معهم أحداثًا متوترة، في رحلة البحث عن هوية خاطفه الحقيقي، والذي يكون زوج والدته، بينما يعيش ممزقًا بين الماضي والحاضر، ويسعى للحفاظ على متانة العلاقة التي جمعته بمن كَبُر معهم، وبينهم ويعتبرهم إخوته الحقيقيين، وذلك بموازاة قصة حبه المعقدة لـ "رؤيا".

ويعرض المسلسل بنسخته المدبلجة للعربية، باللهجة السورية على منصة "شاهد"، التي أعلنت بدورها عن قرب عرض الموسم الثاني المرتقب من العمل.