المسلسلات السورية في رمضان 2025.. مكسيم خليل بطلا لـ "موسم حار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "كلاكيت" بدء التحضيرات، لمسلسل سوري جديد بعنوان "تحت الأرض"- "موسم حار"، من بطولة الممثل السوري مكسيم خليل، سيعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

المسلسل من إخراج مضر إبراهيم، عن نص لشادي دويعر، وسلطان العودة، وسيتم تصويره بين أبوظبي، ولبنان.

ويضاف هذا العمل، قائمة المسلسلات السورية، التي سيتم تصويرها خلال المرحلة المقبلة، لتكون جاهزة للعرض خلال موسم دراما رمضان 2025، وهي: "تحت سابع أرض"، "البطل"، "مطبخ المدينة"، "السبع"، "ليالي روكسي"، "نسمات أيلول"، و"سيروم" الذي بدأ تصويره مؤخرًا.



