دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم الكشف عن بدء التحضيرات لعدة مسلسلات سورية سيبدأ تصويرها خلال المرحلة المقبلة، لتكون جاهزة للعرض خلال موسم دراما رمضان 2025، ومنها: "تحت سابع أرض"، "البطل"، "مطبخ المدينة"، "السبع"، "ليالي روكسي"، و"نسمات أيلول".. إليكم ما نعمله عنها حتى الآن.

أعلنت شركة "الصباح إخوان" عن أولى أعمالها الرمضانية لموسم دراما 2025، المسلسل السوري "تحت سابع أرض" من تأليف عمر أبوسعدة، وإخراج سامر برقاوي، وبطولة تيم حسن، كاريس بشار، محمد حداقي، أنس طيارة، والفنانة القديرة منى واصف، ومن المقرر أن يبدأ تصويره منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويعود المخرج الليث حجو إلى منافسات موسم العرض الرمضاني المقبل، بعد غياب 5 مواسم عن الدراما السورية، بمسلسل "البطل" من إنتاج " Pentalens"، وتتجدد شراكة حجو في هذا المسلسل مع الكاتب السوري رامي كوسا، ويضم العمل على قائمة أبطاله مبدئيًا الفنان بسام كوسا، والفنانة الفلسطينية فرح بسيسو، والفنان السوري محمود نصر ، في شراكة تتجدد مع الليث بعد النجاح الكبير بمسلسل "الندم" الذي تم عرضه في موسم 2016، والفنانة السورية نور علي.

كما تتجدد الشراكة بين المخرجة السورية رشا شربتجي، والكاتب السوري علي وجيه في مسلسل "مطبخ المدينة" من إنتاج " Pentalens"، ويكسر وجيه في هذا المسلسل ثنائيته التي امتدت لسنوات في الكتابة مع الفنان والكاتب يامن الحجلي، بعد "ولاد بديعة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2024، ويشارك وجيه في تأليف المسلسل الجديد الكاتب سيف رضا حامد، ويضم العمل على قائمة أبطاله مبدئيًا، الفنانون السوريون: عباس النوري، سلافة معمار، عبد المنعم عمايري، سامر إسماعيل، وقيس الشيخ نجيب.

ويجمع مسلسل "السبع" من إنتاج "غولدن لاين" بين الفنانين السوريين أمل عرفة، وباسم ياخور، تحت إدارة المخرج فادي سليم، عن فكرة للكاتب بشار مارديني، عالجها دراميا الكاتب سيف رضا حامد.

وفي شراكة تتجدد أيضًا في الفنانين السوريين أيمن زيدان وسلاف فواخرجي، من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "ليالي روكسي" من إنتاج "أفاميا"، منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، تحت إدارة المخرج محمد عبد العزيز، من تأليف ورشة كتابة تحت إشرافه.

وتحت إدارة المخرجة رشا شربتجي أيضاً، وبتعاون فني مع أخيها المخرج يزن شربتجي، سيبدأ قريبًا تصوير مسلسل "نسمات أيلول" من إنتاج شركة "الرهف"، عن نص للكاتب علي معين صالح، ويضم المسلسل على قائمة أبطاله، الفنانون السوريون: صباح الجزائري، محمد حداقي، رواد عليو، لين غرة، وممثلون كثر آخرون.

وبدأ المخرج تامر إسحاق تصوير مسلسل "سيروم" من إنتاج شركة "الرهف"، عن قصة لسعيد حناوي، من سيناريو وحوار محمود إدريس، وبطولة: سلوم حداد، باسم ياخور، شكران مرتجى، صفاء سلطان، أنس طيارة، وممثلون كثر آخرون

